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Spor Fenerbahçe göndermiyor, anca alıyor!
Spor

Fenerbahçe göndermiyor, anca alıyor!

Yaptığı 11 transfere rağmen forvete ihtiyaç duyan Fenerbahçe bir çok golcü isim ile temaslarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim girdi. İtalya'dan gelen haberlerde Keita Balde için girişim yapıldı. Ancak her transferde olduğu gibi Senegalli oyuncuyu başka kulüplerin de istemesi işi zorlaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 16:42:00 -
Fenerbahçe göndermiyor, anca alıyor!

Yaptığı 11 transfere rağmen forvete ihtiyaç duyan Fenerbahçe bir çok golcü isim ile temaslarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim girdi. İtalya'dan gelen haberlerde Keita Balde için girişim yapıldı. Ancak her transferde olduğu gibi Senegalli oyuncuyu başka kulüplerin de istemesi işi zorlaştırıyor.

DHA'ya göre; İspanyol asıllı Senegalli futbolcu olan ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığı bulunan Keita Balde'nin menajeri ile görüşmeler devam ederken, Valencia ve Roma'nın da bu oyuncuyu istediği öğrenildi. Balde için gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe Yönetimi transferin son günü olan 7 Eylül'e kadar diğer seçenekleri de sıcak tutacak.

BALDE KİMDİR ?

Kariyerinde Lazio, İnter, Monaco gibi takımlarda oynayan Keita Balde, İtalyan takımlarıyla çıktığı toplam 218 maçta 46 gol ve 28 asistlik performans gösterirken Monaco ile yaşadığı Fransa serüveninde oynadığı 60 maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Son olarak Cagliari'de oynayan ve şu anda boşta olan 27 yaşındaki santrfor, Senegal milli takım formasını giydiği 39 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.

Ayrıca Senegalli oyuncu kariyerinde, 2017-2018 yılında Lazio ile İtalya Süper Kupası ve 2022 yılında Senegal milli formasıyla Afrika Şampiyonluğu yaşadı.

 

 


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