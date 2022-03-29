Fenerbahçe golcüsünü Ukrayna'da buldu!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için ilk olarak gündemde pivot forvet olacak. Sarı-lacivertliler listenin ilk sırasına bir dönem adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Artem Dovbyk'i aldı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de en önemli hamle forvet için olacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre radara alınan isimlerden birisi de Artem Dovbyk...

Dnipro'da oynayan 24 yaşındaki golcüye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle fırsat transferi olarak bakılıyor. Yönetim, harekete geçmek için yeni teknik direktörün belli olmasını bekliyor. Onay alınması halinde Dnipro ile hemen temasa geçilerek resmi teklif sunulması planlanıyor.

Dovbyk bu sezon savaş başlayana kadar Dnipro'da 18 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Artem'in menajeri ocak ayında Türk takımlarının ilgisini doğrulayarak, "Son bir yıldır Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın idarecileri, Artem'i canlı izlediler. Ancak şu aşamada bir transfer söz konusu değil" demişti...

Artem Dovbyk kimdir?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Artem Dovbyk, 21 Haziran 1997 tarihinde Ukrayna'nın Çerkassi şehrinde doğdu. 24 yaşındadır. Futbola doğduğu şehirde başlamış, ardından o dönem OPFK Cherkashchyna'ya transfer olmuştur. Dnirpo II alt yapısına geçiş yaptıktan sonra da Zaria Balti'ye kiralandı. Moldova ekibinden sonraki adresi ise Danimarka'nın en gözde ekiplerinden FC Midtjylland oldu. Burada da SönderjysjkE'ye kiralandı. Takımına geri döndükten sonra da Dnipro tarafından bonservisi 459 bin euroya alındı. Bu sezon Ukrayna liginde 18 maça çıktı ve 14 gol atıp 5 de asist yaparak oynadığı karşılaşmadan fazla sayıda tabelaya katkı yaptı. Kariyerinde 2 Danimarka ligi ve 2 de Danimarka Kupası zaferleri bulunuyor.