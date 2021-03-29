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Spor Fenerbahçe golcüsünü buldu
Spor

Fenerbahçe golcüsünü buldu

Forvet hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Porto'nun Malili golcüsü Marega için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:37:00 -
Fenerbahçe golcüsünü buldu

Porto ile sözleşme yenilemeyen Malili golcü Marega için nabız yoklaması yapılırken, Portekiz basını en ciddi teklifi Fenerbahçe’nin yaptığını yazdı. Menajeri ise Moussa Marega’yı İtalyan ekibi Roma’ya da önerdi.

Samatta'dan istediği verimi alamayan ve önümüzdeki sezon Tanzanyalı golcünün yanı sıra Papiss Cisse ile de yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, santrfor arayışlarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertli takımın Porto ile henüz sözleşme yenilemeyen Malili golcü Moussa Marega için nabız yokladığı ve bu oyuncuyu kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Portekiz basınından Record'a göre Marega için şu ana kadar en ciddi teklifi F.Bahçe yaptı.

Porto tutmak istiyor

Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa’nın oyuncusunu Roma'ya önerdiği ancak İtalyan takımının henüz net bir karar vermediği öğrenilirken, Porto da oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Porto ve Marega arasında şu ana kadar bir görüşme ise gerçekleşmedi. Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol atan Marega, özellikle 2017-2018 sezonunda Portekiz Ligi'nde attığı 20 golle takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük bir pay sahibi olmuştu.

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