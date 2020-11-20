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Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

- Kemal Ademi, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş maç öncesi son antrenmana katılmazken, Nazım Sangare çalışmayı yarım bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:34:49 -
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları devam eden Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in katılmadığı belirtildi.

Bu oyuncuların yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Kemal Ademi ile adalesinde 2. derece yırtık oluşan Tolga Ciğerci'nin de antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Takımdan ayrı çalışan Nabil Dirar ve testi pozitif çıkan Enner Valencia'nın yanı sıra Sinan Gümüş'ün antrenmana çıkmadığı aktarıldı.

Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare'nin de antrenmanın ilk bölümünde yer aldığı ancak ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktığı öğrenildi.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

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