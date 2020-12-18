Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma antrenmanı gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Jose Sosa takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Tolga Ciğerci'nin ise tedavisine devam edildi.





- Kamp kadrosu belli oldu





Öte yandan, sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan isimler belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Kemal Ademi, Papiss Cisse.