Fenerbahçe galibiyeti unuttu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu.

Maçın 2. dakikasında ev sahibi ekip golü buldu. Skubic'in sağ kanatta ceza sahasına kestiği ortada, Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top, ceza yayı üzerinde Soner Dikmen'de kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

10. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, arka direkte topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

33. dakikada Çekiçi'nin ortasında, ceza sahası içinde topu kontrol eden Cikalleshi'nin vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, Pelkas'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarı

55. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında, arka direkte yükselen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında Valencia'nın röveşata vuruşunda top direkten döndü.

62. dakikada orta sahadan topla hareketlenen Valencia'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü.

63. dakikada Serdar Gürler'in altıpas üzerinde yerden ortasında, kale önünden istediği vuruşu yapamayan Çekiçi topu dışarıya gönderdi.

69. dakikada Bytyqi'nin ortasında topa hareketlenen Serdar Gürler ile çarpışması sonucu sakatlanan kaleci Altay Bayındır, gözyaşı içerisinde sahayı terk etti.

80. dakikada girdiği pozisyonda sakatlanan Valencia oyuna devam edemedi. Beş oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Fenerbahçe maçı 10 kişi sürdürdü.

84. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı bire indirdi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

90+7. dakikada yarı sahasından topla çıkan Michalak'ın sağ kanattan sert şutunda kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Vitor Pereira: Gerçekten çok mutsuzum

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maça çok kötü başladıklarını söyledi.

Geçen hafta aldıkları yenilgiden dolayı bu maçın öneminin daha da arttığını vurgulayan Pereira, şunları kaydetti:

"Bütün hafta bunun için çalıştık. Nedendir bilemiyorum maça kötü başladık. Bir hatadan dolayı 1-0 geriye düştük. Daha sonra yaptığımız ikinci hatada maç 2-0 oldu. İlk yarıda takımım gereken reaksiyonu gösteremedi. Sahada agresif olamadık. Karakter koyamadık, topu bulamadık. Topu kazanmak için agresif olamadık. Gerçekten takımımın 2-0'dan sonra bloke olmuş gibiydi. Sahaya bir sinyal göndermemiz gerekiyordu. Bu yüzden de değişiklikleri yaptık. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Takım ruhunu sahaya sergilemeye çalıştık. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. Daha sonrada sakatlıklar meydana geldi ki büyük ihtimal ciddi sakatlıklar bunlar. Bir kişi eksik oynadığımız bölümde de savaştık, denedik. İlk yarıdaki oynamış olduğumuz oyun gerçekten çok kötüydü."

Pereira, Konyaspor karşısında ilk yarıda gösterdikleri performansın, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçların içinden en kötüsü olduğunu söyledi.

İlk yarı hiçbir reaksiyon gösteremediklerini anlatan Pereira, "Konyaspor'a, hiç bir şey yapmadan 2-0 yapabilme fırsatı verdik. Şimdi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok. Ben her zaman sorumluluğu üstelenirim. Yarından itibaren kendi aramızda bu durumu çevirmek için neler yapabiliriz onu konuşacağız." diye konuştu.

Pereira, bir gazetecinin "Üzgün ve yıkık bir Vitor Pereira görüyoruz. Kendisini ve sporcularını rehabilite edebilecek gücü kendinizde görebiliyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Tabii ki arka arkaya oynadığımız bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok mutsuzum. Ben temsil ettiğim camiayı biliyorum. Ne kadar büyük taraftarları olan bir camiayı temsil ettiğimi biliyorum. Milyonlarca insanı temsil ediyoruz ve bizim aldığımız sonuçlar, onların haftayı mutlu veya mutsuz geçirmesine sebep oluyor ki biz de onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Yarın bizim için reaksiyon gösterme günüdür. Hatalarımızı düzeltme günüdür. Oyuncularımızı duygusal anlamda ayağa kaldırma günü. Bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu biliyorum çünkü bu sezon gerçekten çok iyi oynadığımız maçlar var. Bugünkü maçın asla tekrarlanmaması gerekiyor. Bugünkü 45 dakikada maçı tamamen rakibe verdik."

Konyaspor Teknik Direktörü Palut: Bizim için çok değerli bir 3 puan aldık

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut ise maçın ardından yaptığı açıklamada, iç sahada daha önceleri de iyi mücadelelerinin olduğunu söyledi.

Takım olarak bir oyun standardı oluşturmaya çalıştıklarını ve bunu da kısmen başardıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Maça oyuncularım iyi hazırlandı. Hem antrenmanlarda hem de maç öncesi vücut dillerinden gerçekten enerjilerinin çok yüksek olduğunu görmüştüm. Bunun sahaya yansıyacağını düşünüyordum ve bu çok çabuk oldu. 11. dakika itibariyle 2-0'lık bir avantaj tabii ki bizim için en büyük başlangıçlardan biriydi. Ondan sonraki süreçte dönem dönem Fenerbahçe topa sahip oldu. Özellikle ilk yarı onlar pozisyona giremezken biz skoru artırabilecek net pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıda birçok geçiş hücumu yakaladık. Genel manada maçın pozisyon zenginliğine baktığımız zaman dönem dönem top Fenerbahçe'de daha çok gözükse de Konyaspor'daydı pozisyon zenginliği. Kötü bir dakikada gol yememize rağmen, skoru artıramamamıza rağmen bir şekilde oyunu 2-1'de tutup bizim için çok değerli bir 3 puan aldık."

Palut, oyuncularının iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sahada bugün Konyaspor adına hem saha içi hem saha dışı bizim için güzel bir geceydi." değerlendirmesinde bulundu.