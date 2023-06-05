Fenerbahçe, Galatasaray'ı alkışlamadı ama 5 yıldızlı gönderme yaptı
Süper Lig'in 37. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi şampiyon Galatasaray'ı alkışlayıp alkışlamayacağı merak konusu olan Fenerabahçe'den beklenmedik bir karşılık geldi.
Süper Lig'in 37. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi şampiyon Galatasaray'ı alkışlayıp alkışlamayacağı merak konusu olan Fenerabahçe'den beklenmedik sürpriz bir hamle geldi.
5 yıldızlı gönderme
Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi seremoniye 5 yıldızlı sweatshirtler ile sahaya çıktı. Bu sezon sahaya yıldızsız logolar ile çıkan Fenerbahçeliler, bu hamle ile alkış beklentilerine farklı bir cevap verdi.
Dosya TFF'de
Fenerbahçe'nin 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili TFF'ye yaptığı başvuru sonuçlanmış değil. Sarı-Lacivertliler, 1959'dan önce kazandığı 9 şampiyonluk ile formasına 5 yıldızlı arma ekledi.
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