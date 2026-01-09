Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır
Süper Lig devi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.
Sarı-lacivertli takımda yeni transferler Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ve kaleci Mert Günok ilk idmanına çıktı.
Bu antrenmanla Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.