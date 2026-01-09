  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En düşük emekli maaşı belli oldu Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar Görenler şoke oldu: Evden 100 insan kafası çıktı İsrail’in maşası YPG/SDG ateşle oynuyor Türk zırhlısının görüntüsü yetti: SDG Fırat'ın doğusuna sürülüyor Büyükelçiden monşere tokat gibi cevap Halep’te terörün kökü kazınıyor! Köşeye sıkışan PKK/YPG’li hainler şehri terk ediyor! Türkiye'yi endişelendiren kuduz alarmı! Karantinaya alındı Trafikte mide bulandıran ahlaksızlık kamerada! Vatandaşlar isyan etti Türkiye ve İngiltere arasında dev ticaret köprüsü! 40 milyar dolarlık hedef için imzalar atıldı!
Spor Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Süper Lig devi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli takımda yeni transferler Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ve kaleci Mert Günok ilk idmanına çıktı.

Bu antrenmanla Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında kayıp: Sarı-lacivertliler 11 sayı farkla boyun eğdi!
Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında kayıp: Sarı-lacivertliler 11 sayı farkla boyun eğdi!

Spor

Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında kayıp: Sarı-lacivertliler 11 sayı farkla boyun eğdi!

Sarıyer'de deniz feneri fırtınadan denize gömüldü
Sarıyer'de deniz feneri fırtınadan denize gömüldü

Aktüel

Sarıyer'de deniz feneri fırtınadan denize gömüldü

Fenerbahçe’de En-Nesyri gelişmesi! Turnayı gözünden vurdu
Fenerbahçe’de En-Nesyri gelişmesi! Turnayı gözünden vurdu

Spor

Fenerbahçe’de En-Nesyri gelişmesi! Turnayı gözünden vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23