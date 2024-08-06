Fenerbahçe, Fransa'da son dakikalarda yıkıldı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına 2-1'lik skorla yenildi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla karşılaştı.
Stade du Hainaut Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 Lille üstünlüğü ile tamamlandı.
Lille'in galibiyet gollerini 12. dakikada Tiago Santos ile 90+1. dakikada Zhegrova attı. Fenerbahçe'nin tek sayısını 80. dakikada maça ikinci yarıda giren İrfan Can Kahveci kaydetti.
Bu sonucun ardından deplasmanda rakibine boyun eğen Fenerbahçe, tur için ümidini İstanbul'a bıraktı.
Fenerbahçe bu maçın rövanşında Lille ile 13 Ağustos Salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
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Lille: 2 - Fenerbahçe: 1
Stat: Hainaut
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu (Romanya)
Lille: Chevalier, Santos (Dk. 86 Sahraoui), Meunier, Alexsandro, Diakite, Andre, Gomes, Haraldsson (Dk. 71 Zhegrova), Gudmundsson, Cabella, David (Dk. 71 Bayo)
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic (Dk. 85 Djiku), Szymanski, İsmail Yüksek, Saint-Maximin (Dk. 70 Oğuz Aydın), Tadic (Dk. 70 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 79 En-Nesyri)
Goller: Dk. 12 Tiago Santos, Dk. 90+1 Zhegrova (Lille), Dk. 80 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Dzeko, Dk. 45+1 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Santos (Lille)
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