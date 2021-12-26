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Spor Fenerbahçe, evinde moral buldu
Spor

Fenerbahçe, evinde moral buldu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 21:09:00 - 2021-12-26 21:10:58
Fenerbahçe, evinde moral buldu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

Novak rekor kırdı

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 10. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın asistinde Filip Novak attı. Bu golle birlikte Filip Novak, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana attığı 18 golle en çok gol atan savunma oyuncusu oldu.

Pelkas ilk kez gol attı

Dimitris Pelkas, 73. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı. Yunan oyuncu, 237 gün sonra Süper Lig'de tekrar fileleri havalandırdı.

3 maçlık hasret bitti

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltti. Süper Lİg'de galibiyet hasreti 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 15 puanda kaldı ve ligde ilk devreyi son sırada kapattı.

Fenerbahçe, ikinci devrenin ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

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