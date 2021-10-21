Fenerbahçe evinde fırsatı kaçırdı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'le 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Fenerbahçe ile Royal Antwerp, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi.
Belçika ekibi, 2. dakikada Samatta'nın golüyle öne geçti: 0-1. Golün ardından baskısını arttıran Fenerbahçe 21. ve 45. dakikalarda Valencia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Antwerp, 62. dakikada Gerkens ile eşitliği yakaladı: 2-2. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Fenerbahçe, 36. dakikada Valencia ile bir penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 2'ye, Antwerp ise 1'e çıkardı. Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında deplasmanda Antwerp'e konuk olacak.