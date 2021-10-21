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Spor Fenerbahçe evinde fırsatı kaçırdı
Spor

Fenerbahçe evinde fırsatı kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'le 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 21:47:00 -
Fenerbahçe evinde fırsatı kaçırdı

Fenerbahçe ile Royal Antwerp, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi.

Belçika ekibi, 2. dakikada Samatta'nın golüyle öne geçti: 0-1. Golün ardından baskısını arttıran Fenerbahçe 21. ve 45. dakikalarda Valencia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Antwerp, 62. dakikada Gerkens ile eşitliği yakaladı: 2-2. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, 36. dakikada Valencia ile bir penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 2'ye, Antwerp ise 1'e çıkardı. Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında deplasmanda Antwerp'e konuk olacak.

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