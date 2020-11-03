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Spor Fenerbahçe, eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı
Spor

Fenerbahçe, eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:32:16 -
Fenerbahçe, eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu ve başkanı Zeki Rıza Sporel'i ölümünün 51. yılında andı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Çubuklu ve milli forma altında ilklere imza atan, soyadını Atamızdan alan, eski başkanımız ve kaptanımız Zeki Rıza Sporel'i saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

1898'de doğan Zeki Rıza Sporel 1922-1923'te gol yemeden İstanbul Ligi'nde şampiyon olan sarı-lacivertli takımın formasını giydi. Sporel, A Milli Futbol Takımı'nın 26 Ekim 1923'te Romanya ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atarak milli takımın ilk gollerini atan oyuncu olarak tarihe geçti.

Sporel, 1955-1958 yılları arasında da Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.


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