SON DAKİKA
Fenerbahçe - Erzurumspor FK CANLI YAYIN
Spor

Fenerbahçe - Erzurumspor FK CANLI YAYIN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe - Erzurumspor FK CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Erzurumspor FK skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Fenerbahçe 0 - 0 Erzurumspor FK

25' Erzurumspor FK, Fenerbahçe ceza sahasında etkili oldu. Sol çaprazdan Mustafa'nın çektiği şut savunmadan döndü.

15' Fenerbahçe'de Nene'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Fred ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı, kaleci Adem topu çıkardı. Boşta kalan topa Nene yakın mesafeden vurdu, savunma çizgiden çıkardı.

10' İsmail Yüksek orta alanda tehlikeli biçimde yere düştü. Hakem Ömer Faruk Turtay Fenerbahçe lehine faul kararı verdi.

7' Yapılan inceleme sonrası ofsayt kararının doğru olduğu belirtildi. Maç, endirekt vuruşla devam ediyor.

5' Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kalmasının ardından hakem penaltı kararı verdi. Fakat ofsayt kararı nedeniyle penaltı şimdilik iptal edilmiş oldu. VAR'da inceleme yapılıyor.

4' Fenerbahçe maça baskılı başlayan taraf.

1' Maçta ilk düdük çaldı

