Fenerbahçe - Erzurumspor FK CANLI YAYIN
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Erzurumspor FK skoruyla devam ediyor.
Fenerbahçe 0 - 0 Erzurumspor FK
25' Erzurumspor FK, Fenerbahçe ceza sahasında etkili oldu. Sol çaprazdan Mustafa'nın çektiği şut savunmadan döndü.
15' Fenerbahçe'de Nene'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Fred ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı, kaleci Adem topu çıkardı. Boşta kalan topa Nene yakın mesafeden vurdu, savunma çizgiden çıkardı.
10' İsmail Yüksek orta alanda tehlikeli biçimde yere düştü. Hakem Ömer Faruk Turtay Fenerbahçe lehine faul kararı verdi.
7' Yapılan inceleme sonrası ofsayt kararının doğru olduğu belirtildi. Maç, endirekt vuruşla devam ediyor.
5' Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kalmasının ardından hakem penaltı kararı verdi. Fakat ofsayt kararı nedeniyle penaltı şimdilik iptal edilmiş oldu. VAR'da inceleme yapılıyor.
4' Fenerbahçe maça baskılı başlayan taraf.
1' Maçta ilk düdük çaldı