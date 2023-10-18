Fenerbahçe, Erden Timur'un açıklamalarını kale almadı!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da katıldığı programda ezeli rakip Fenerbahçe'yi hedef aldı. Sarı-Lacivertller'in ise Timur için açıklama yayınlamayacağı bildirildi.

"Örgütlü bir düzenle karşı karşıyayız"

Erden Timur, Fenerbahçe'nin sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yapmak için bir örgütlenme içerisinde olduğunu savunmuştu. Örgütlü bir düzenle karşı karşıyayız. Bu ülkemizin de coğrafyanın da bir sorunu olabilir. Sosyal medyada bir takım var” diyen Timur'a, "Fenerbahçe mi?" sorusu üzerine, "Lafı kıvırmam, şu an için öyle! YouTube hesapları kurulmuş, linçler falan! Araştırılsın bunlar! Aynı örgütlü yapı Galatasaray'da yok!" cevabını verdi.

"Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin"

Sözlerine devam eden Timur, "Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin. Ben gönüllü imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin. Yakınımdaki telefonlar da incelensin, söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe açıklama yapmayacak

Erden Timur'un bu sözleri üzerine gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-Lacivertliler'in Timur'un bu sözleri için resmi yayın organlarından bir açıklama yapmayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin 5 Kasım Pazar günü yapılacak Divan Kurulu'nda Timur'a yanıt verebileceği bildirildi.

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