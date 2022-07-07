Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Gleen Nyberg yönetecek. Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşılaşacak. Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta?

İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçları Exxen platformunda yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rakipleri

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Monaco, Midtjylland / AEK maçının galibi, Sturm Graz ya da Union Saint Gillo'dan biri ile eşleşecek.

Dinamo Kiev nasıl bir takım?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Dinamo Kiev, Ukrayna'nın köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Teknik direktörlüğünü bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Mircea Lucescu'nun yaptığı Dinamo Kiev, Avrupa'da önemli başarılara imza attı.

Ukrayna temsilcisi, 1974-1975 ve 1985-1986 sezonlarında Kupa Galipleri Kupası'nı kazanırken, 1975'te UEFA Süper Kupası'nı havaya kaldırdı. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, Avrupa'da resmi maçlarda daha önce 4 kez karşılaşırken, bunların 2'sini Ukrayna temsilcisi kazandı, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev ile ilk olarak 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Deplasmanda rakibine 3-1 yenilen Fenerbahçe, seyircisi önündeki rövanş maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılınca yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kaldı.

İki ekibin bir diğer karşılaşması ise 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oldu.

İngiltere'den Arsenal ve Portekiz'den Porto'nun da bulunduğu G Grubu'nda Dinamo Kiev ile 2 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, iç sahada 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 1-0 yenildi.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile kaç kez karşılaştı?

Fenerbahçe, bugüne dek Lucescu'nun ekipleriyle 11 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını Lucescu karşısında yitirmişti. Söz konusu sezonda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini çalıştıran tecrübeli teknik adam, 0-0'ın rövanşında 3-0'lık galibiyet sevinci yaşamıştı.