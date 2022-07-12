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Spor Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?
Spor

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-07-12 09:57:00 -
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?

Süper Lig’i 2.sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe 20 Temmuz Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. TSİ 21.00'de başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak. Mücadele Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle  Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Turun rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da 20.00'de oynanacak.

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