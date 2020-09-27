  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe, derbiden 1 puanla döndü
Spor

Fenerbahçe, derbiden 1 puanla döndü

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:18:55 -
Fenerbahçe, derbiden 1 puanla döndü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip, girdiği fırsatlardan sonuç alamazken, karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, üst üste ikinci beraberliğini aldı ve puanını 5'e yükseltti.


- Türk Telekom'da yenilmezlik 6 sezona çıktı



Fenerbahçe, ligde son 6 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde Galatasaray'la oynadığı 6 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 5'inden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Söz konusu dönemdeki 6 karşılaşmadan 4'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.


- Samatta ilk kez forma giydi


Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Tanzanyalı santrfor, maçın 65. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.


- Ferdi Kadıoğlu son bölümde görev yaptı


Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maçın 78. dakikasında oyuna girdi.

Sezonun ilk iki maçına ilk 11'de başlayan Ferdi, Galatasaray karşısında ise yedek soyundu.

Ferdi, 78. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu.


- Son 2 maçta gol atamadı


Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Ligde geçen hafta sahasında Atakaş Hatayspor filelerini havalandıramayan sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında da gol kaydedemedi.


- Erol Bulut'tan 3 değişiklik


Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında 5 değişiklik hakkından sadece 3'ünü kullandı.

Genç teknik adam, oyundan Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Thiam'ı alırken, bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Mbwana Samatta ve Mert Hakan Yandaş'ı oyuna dahil etti.

Öte yandan teknik direktör Erol Bulut, 90+5. dakikada hakeme yoğun itirazdan sarı kart gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Tü..
Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar
Gündem

Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar

Azerbaycan'a saldıran Ermenistan güçleri, sivil yerleşim yerlerinin yanında basın mensuplarının bulunduğu alanı da hedef aldı. Anadolu Ajans..
Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak'ın sosyal medyada paylaşımı ilgi gördü. Işılak, 'Kayıtsız, şartsız Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı