Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra sahaya inen futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 21 yaş altı futbol takımıyla çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın tedavileri sürüyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.