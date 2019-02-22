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Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarına başladı

22 Şubat 2019 Cuma 17:05
Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra sahaya inen futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 21 yaş altı futbol takımıyla çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın tedavileri sürüyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:05
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