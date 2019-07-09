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Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi! 5 milyon Euro...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç ile anlaşma sağladı.

09 Temmuz 2019 Salı 13:46
Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi! 5 milyon Euro...

Dün TRT Spor’a Deniz Türüç’le ilgili yaptığı açıklamalarla transferin şifrelerini veren Erol Bedir, yıldız futbolcu hakkında ’48 saatte her şey belli olacak’ ifadeleriyle dikkat çekmişti. Süper Lig’de üç büyük kulübün yanı sıra Avrupa’dan da teklif aldıklarını söyleyen Başkan Bedir en yüksek bonservis bedelini beklerken, Vedat Muric’te mutlu sona ulaşan Fenerbahçe’nin Deniz için 5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

Max Kruse, Vedat Muric, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır ile kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe’nin Deniz Türüç için Kayserispor’a 5 milyon Euro verdiği öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün bu teklifi kabul ettiği ve transferin an meselesi olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 29 maçta 3 gol 5 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki orta saha milli takıma kadar yükselmeyi başarırken, Deniz Türüç’e talip olan takımlar arasında en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazır olan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuyla resmi imzaları hafta sonuna kadar atacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:46
  1. Fenerbahçe
  2. Deniz Türüç
  3. Kayserispor

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