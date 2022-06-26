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Spor Fenerbahçe çok büyük oynuyor!
Spor

Fenerbahçe çok büyük oynuyor!

Ön libero transferi için ekstra bir çaba harcayan Fenerbahçe, dün adeta Portekiz basının manşetlerini süsledi. Jesus'un PSG'den ayrılma ihtimali yüksek olan Portekizli defansif orta saha Danilo Pereira temas halinde olduğu ve ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 11:27:00 -
Fenerbahçe çok büyük oynuyor!

 

Ön libero transferi için ekstra bir çaba harcayan Fenerbahçe, dün adeta Portekiz basının manşetlerini süsledi. Jesus'un PSG'den ayrılma ihtimali yüksek olan Portekizli defansif orta saha Danilo Pereira temas halinde olduğu ve ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin başına teknik patron olarak geçtiğinden bu yana Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini yaptıran Jorge Jesus, bir sonraki hamlesini mutlaka orta sahaya yapmak istiyor. Portekiz gazetesi Record'da yer alan habere göre; Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin merkez orta sahasını yeniden dizayn etmek istiyor.

Bu amaçla William Carvalho, Sergio Oliveira, William Arao ve Vinicius Souza'nın isimleri Fenerbahçe ile geçerken, Jorge Jesus'un transfer için ikna etmeye çalıştığı isminse daha büyük ve daha sükseli olduğu ifade edildi.

JORGE JESUS, DANİLO İLE GÖRÜŞTÜ

Jorge Jesus'un bir süredir Paris Saint-Germain'deki geleceği soru işareti olan Portekizli milli orta saha oyuncusu Danilo Pereira ile görüştüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin Danilo'dan olumlu cevap alması durumunda, satışa sıcak bakan PSG ile de görüşeceği öğrenildi.

Estoril altyapısından yetişen ve Parma, Aris, Roda, Maritmo formaları giydikten sonra Temmuz 2015'te 4.5 milyon euro karşılığı Porto'ya transfer olan 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Ekim 2020'de ise kiralama ve satın alma için toplamda 20 milyon Euro'luk bedelle PSG'ye geçti. PSG ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Danilo, geçen sezon 37 resmi maçta oynayıp 5 gol attı. 

 

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