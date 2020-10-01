Fenerbahçe, Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten golcü futbolcu Papiss Cisse'yi 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Senegalli forvet Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Cisse'ye 'hoş geldin' derken, çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki santrfor, "Herkese teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Anlaşma tamamlandı. Artık Fenerbahçeliyim ve çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarı beni beklesin ve görsün. Beklentilerini karşılamak ve takıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızı mutlu etmek için gerçek bir aile gibi birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Öte yandan Cisse, sağlık kontrolünden geçirildi. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tecrübeli futbolcunun detaylı kan tetkikleri yapıldı. Cisse, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.