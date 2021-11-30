Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 15. Haftası yaklaşırken Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe müsabakasında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise salonda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.
Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın günü bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.