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Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı
Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 15. Haftası yaklaşırken Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:23:00 -
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe müsabakasında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise salonda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın günü bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

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