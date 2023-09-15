Fenerbahçe Burak Kapacak'ın ayrılığını açıkladı! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sürüyor. Sarı-lacivertli ekip Burak Kapacak ile yollarını ayırdığını açıkladı. 23 yaşındaki futbolcu Sivasspor'a kiralandı.
Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sürüyor. Sarı-lacivertli ekip Burak Kapacak ile yollarını ayırdığını açıkladı. 23 yaşındaki futbolcu Sivasspor'a kiralandı.
Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sürüyor. Sarı-lacivertli ekip Burak Kapacak ile yollarını ayırdığını açıkladı. 23 yaşındaki futbolcu Sivasspor'a kiralandı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz
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