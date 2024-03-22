Fenerbahçe bu haberle sarsılacak! O takımımızı da etkileyecek gelişme...

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki çekişmeli maçın ardından yaşanan olaylar, Türk futbolunda büyük bir yankı uyandırdı.

Bu gergin atmosferin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek oyuncuları kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.

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4 futbolcu PFDK'ya sevk edilecek

Haber Global'in haberine göre, Fenerbahçe cephesinden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat'ın PFDK'ya sevk edileceği belirtildi.

Bu isimlerin, maç sırasında yaşanan olaylarla ilgili disiplin kuruluna hesap verecekleri bildirildi.

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Fenerbahçe itiraz edecek

Fenerbahçe'nin ise olası sevkler için hazırlıklı olduğu ve gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

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Sarı-lacivertli kulübün, oyuncularının maç esnasında maruz kaldığı ağır tahrikler ve saldırılar konusunda güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştireceği belirtildi. Kulübün, oyuncularının kendilerini savunma haklarını en etkili şekilde kullanacakları vurgulandı.

Türk futbolunda böylesine gergin ve tartışmalı bir maçın ardından alınacak kararların ve yapılacak açıklamaların büyük bir önem taşıdığı ifade ediliyor. PFDK'nın vereceği kararların ve takınacağı tutumun, futbol camiasında geniş yankı uyandırması bekleniyor.