Fenerbahçe bu habere sevinecek mi, üzülecek mi?

Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge, Fenerbahçe'den Miha Zajc'a teklifte bulundu.

Voetbal24'ün haberine göre; Club Brugge, sarı-lacivertlilerin başarılı orta sahası Miha Zajc için teklifte bulundu.

Adı Premier Lig'den West Ham United'la anılan Vanaken'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı çalışmalara şimdiden başlayan Belçika ekibinin Fenerbahçe'ye Zajc için 8.5 milyon Sterlin'lik (10 milyon Euro) bir teklif yaptığı belirtildi.

Son dönemde iyi performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olan Zajc için yönetimin bu teklife vereceği yanıt ise merak ediliyor.

6 maç 1 gol 1 asist

Bu sezon şu ana kadar 6 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. 28 yaşındaki Sloven orta sahanın Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.