Fenerbahçe Bruma'yı renklerine kattı
Fenerbahçe, Bruma için kulübü PSV ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
46 maçta 10 gol
Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.
Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon Euro'ya RB Leipzig'e gönderilmişti.