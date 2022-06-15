Fenerbahçe Bruma'yı renklerine kattı

Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

46 maçta 10 gol

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon Euro'ya RB Leipzig'e gönderilmişti.