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Spor Fenerbahçe Bruma'yı renklerine kattı
Spor

Fenerbahçe Bruma'yı renklerine kattı

Fenerbahçe, Bruma için kulübü PSV ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 01:11:00 -
Fenerbahçe Bruma'yı renklerine kattı

Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

46 maçta 10 gol

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon Euro'ya RB Leipzig'e gönderilmişti.

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