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Spor Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Aziz Yıldırım sözünü tuttu dünyaca ünlü golcü geliyor!
Spor

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Aziz Yıldırım sözünü tuttu dünyaca ünlü golcü geliyor!

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Aziz Yıldırım sözünü tuttu dünyaca ünlü golcü geliyor!

Haziran ayındaki kongrede yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, seçim döneminde sarı-lacivertli taraftarlara verdiği "iki büyük golcü" sözünü yerine getirmek için dev bir hamleye imza attı. Eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Yıldırım yönetimi, ikinci dünya yıldızını bitirmek için de artık gün sayıyor.

''İki büyük golcü getireceğim'' diyen Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinin ardından Borussia Dortmundlu golcü Serhou Guirassy'yi kadrosuna katmak için son aşamaya geldi. Kulüp, 30 milyon euro bonservis bedeli ve performans bonusları karşılığında transferi tamamlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de haziran ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, seçim döneminde taraftara verdiği "iki büyük golcü" sözünü yerine getirmek için gaza bastı. Yaz transfer döneminin hemen başında eski golcüsü Vedat Muriqi’yi yeniden sarı-lacivertli renklere bağlayan Yıldırım, ikinci forvet takviyesinde de mutlu sona çok yakın.

GUIRASSY ADIM ADIM İSTANBUL'A

Vedat Muriqi transferinin ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy’ye dikmişti. Alman basınındaki haberlere göre; Gineli golcü ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle yürüttüğü pazarlıklarda da sona geldi.

30 MİLYON EURO + BONUS

Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund ile olan görüşmelerde kalan ufak pürüzleri gidermek üzere olduğu ve bu transferi 30 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra performans bonusları karşılığında noktalamayı hedeflediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 48 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

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