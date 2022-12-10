Fenerbahçe bir başka! Kayıpsız kapattı...

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Antalya kampının son hazırlık maçında Salernitana ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, İtalya Ligi Serie A temsilcisi Salernitana'yı İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe böylece Antalya'daki kampını da noktalamış oldu.

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Antalya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Salernitana ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada İrfan Can Kahveci, 58. dakikada Joshua King ve 90+1. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Sarı - lacivertliler, bu skorun ardından üst üste 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri daha önce Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1 ve Alanyaspor'u 4-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, bu maçla birlikte Antalya kampını noktaladı ve İstanbul'a hareket etti.

Kanarya, 20 Aralık Salı günü Türkiye Kupası'nda Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk edecek.

Müsabaka'nın 35. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı soluna çekti ve kaleyi düşündü. Milli futbolcunun yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu ve sarı - lacivertliler 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, ikinci yarıda da etkili oyununa devam etti. Maçın 58. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inen Osayi-Samuel'in çevirdiği topa Joshua King, topuğuyla vurdu ve fileleri sarsarak sarı - lacivertlileri 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan hücum oyuncusu Joshua King, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada oynadığı dördüncü hazırlık maçında üçüncü golünü kaydetti.