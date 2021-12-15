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Spor Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman hangi gün saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman hangi gün saat kaçta?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 17.haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Futbolseverler Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, derbi biletleri satışa çıktı mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-15 17:25:00 -
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman hangi gün saat kaçta?

Süper Lig'in 17.haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki, derbi hangi gün?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman hangi gün saat kaçta?

Fenerbahçe, 19 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbinin hakemi 16 Aralık Perşembe günü belli olacak. Zorlu mücadelenin biletleri ise henüz satışa çıkmadı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo, derbi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Crespo, "Zor bir maç olacak biliyoruz ama hazırız. Takım olarak aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu başarmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon sahamızda oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz. Beşiktaş maçını bir başlangıç alarak ligin ilk devresinde kalan diğer iki maçımızı da kazanmak ve devre arasına puan tablosunda olabileceğimiz en üst noktada olarak girmek istiyoruz. Süre aldığım takdirde yine her zaman olduğu gibi iyi bir performans ortaya koymak için mücadele edip takımıma katkı sağlamak istiyorum” dedi.

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