Jorge Jesus yönetiminde iyi işler yapan ve futboluyla herkesi kendisine hayran bırakan Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına çıkıyor.

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'nin derbideki kazanma şansı daha yüksek gözükürken, Beşiktaş ise taraftarının önünde gol arayacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.

Biletlerin tükendiği ve herkesin sabırsızlıkla beklediği maçla ilgili, muhtemel 11'ler merak edilmeye başlandı.

Hangi futbolcuların ilk 11'de yer alacağı ve kimlerin oynayamayacağı taraftarların gündemine geldi.

Bunun üzerine, "Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde; "Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can, Crespo, Lincoln, Valencia, Batshuayi" yer aldı.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i henüz belli değil ancak Georges-Kevin N'Koudou, yarınki derbide yer almayacak.

Bunun akabinde ayak tabanında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde oynanan son 5 maçta forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın durumu maç günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, takımla çalışmalara tekrar başlayan ancak henüz tam hazır durumda olmayan Serdar Aziz'in de derbide oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırda yer alıyor. Milli oyuncu, kart görmesi durumunda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.



