Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 1 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
36' Sarı Kart - Oğuz Aydın
33' GOL! Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti. Abraham'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Cerny daha da içeri sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cerny'nin dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
24' Kerem ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Kerem'in şutunda top barajdan döndü.
21' Kerem ceza yayında Salih'in müdahalesyle yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
18' Ani gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Szymanski'nin vuruşunda top auta gitti.
14' Levent sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Djalo'nun ayak koyduğu top kornere gitti.
8' Asensio'nun araya pasında kimsenin dokunamadığı top kaleci Ersin'de kaldı.
2' Cerny sağ kanattan içeri çevirdi ancak top kimse dokunamadı. Sol çaprazdan topa hareketlenen Jurasek'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top auta gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Devrim, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham.