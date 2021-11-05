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Spor Fenerbahçe, Belçika'dan üç puanla döndü
Spor

Fenerbahçe, Belçika'dan üç puanla döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:13:00 -
Fenerbahçe, Belçika'dan üç puanla döndü

Royal Antwerp - Fenerbahçeİlk yarı

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan İrfan Can'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

17. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, topu ağlara gönderdi: 0-2.

29. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. İrfan Can ile kısa paslaşmalar yapan Mert Hakan, ceza sahasına girdikten sonra arka direkte müsait durumdaki Berisha'yı gördü. Berisha'nın gelişine vole vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

32. dakikada soldan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'ın yerden pasında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

37. dakikada Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı kornere altıpas önünde iyi yükselen Min-jae'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

65. dakikada Berisha'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rossi'nin yerden şutunda top direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada Berisha'nın ara pasıyla topla buluşan Rossi'nin, ceza yayına kadar topu sürdükten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada sağdan ceza sahasına giren Zajc'ın dar açıdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

 

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