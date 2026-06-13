Fenerbahçe Beko'yu affetmedi! Final serisine Beşiktaş damgası
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisinin ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 88-80 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi Beşiktaş’ın deplasman galibiyetiyle başladı. Final serisi ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Aktuğ Köselerli, Can Mavisu
Fenerbahçe: Tarık Biberovic 16, Nicolo Melli 7, Devon Hall 9, Khem Birch 9, Arturs Zagars 6, Wade Baldwin 16, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Metecan Birsen, Talen Horton Tucker 9, Melih Mahmutoğlu 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Vitto Brown 12, Anthony Brown 14, Berk Uğurlu 20, Jonah Mathews 9, Sertaç Şanlı 8, Yiğit Arslan 10, Devon Dotson 6, Conor Morgan 4, Matt Thomas 5
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 16-27
Devre: 42-43
3. Periyot: 61-62