Fenerbahçe Beko'da sakatlanan Nando de Colo, 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando de Colo, 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak.
Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk yaptığı açıklamada, Khimki maçında sağ baldırından sakatlanan Nando de Colo'nun tedavisine başladıklarını belirterek, "Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ahmet Kulduk, bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel’in ise gelecek hafta takım idmanlarına başlamasını planladıklarını aktardı.