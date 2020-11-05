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Spor Fenerbahçe Beko'da gözler Khimki maçında
Spor

Fenerbahçe Beko'da gözler Khimki maçında

Başantrenör Igor Kokoskov: "Biz bu maça odaklanacağız. Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için iç sahayı korumamız gerektiğinin farkındayız"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:35:43 -
Fenerbahçe Beko'da gözler Khimki maçında

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Rusya'nın Khimki takımını ağırlayacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başantrenör Kokoskov, Khimki'nin sezon başında yaşadığı sorunlardan kurtulduğunu aktararak, "Şu anda tüm oyuncularını kullanabilir duruma geldiler. Bugün sıralamada bulundukları yer ve aldıkları galibiyet sayısı kesinlikle onların hikayesini anlatmıyor. Birçok tecrübeli isimleri var ve tüm oyuncularına kavuştukları andan itibaren her pozisyonda çok yetenekli isimlere sahipler." ifadelerini kullandı.

Zor bir karşılaşma olacağını vurgulayan Kokoskov, şunları kaydetti:

"Kızılyıldız maçının özellikle ikinci yarısında çok iyiydiler. O karşılaşmayı kazandılar ve şu anda daha moralliler. Biz bu maça odaklanacağız. Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için iç sahayı korumamız gerektiğinin farkındayız."

Sarı-lacivertli oyuncu Melih Mahmutoğlu ise Khimki'nin güçlü bir rakip olduğunu bildiklerini belirterek, "Khimki Moskova çok yetenekli bir takım. Sezonun ilk bölümünü eksik bir kadroyla geçtiler ve bu nedenle birçok kayıp yaşadılar. Ancak onların çok yetenekli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Shved’in liderliğinde hem kısalarda hem de uzunlarda çok değerli oyuncuları var. Skor potansiyeli çok yüksek bir takım." değerlendirmesinde bulundu.



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