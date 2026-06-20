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Spor Fenerbahçe Beko’da bir dönem kapandı! Nando De Colo şampiyonlukla veda etti
Spor

Fenerbahçe Beko’da bir dönem kapandı! Nando De Colo şampiyonlukla veda etti

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Fenerbahçe Beko’da bir dönem kapandı! Nando De Colo şampiyonlukla veda etti

Fenerbahçe Beko’nun Fransız yıldızı Nando De Colo, profesyonel basketbol kariyerini kazandığı lig şampiyonluğu ile noktaladı.

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo, profesyonel kariyerine nokta koydu. Sarı-lacivertli kulüpten Nando De Colo'nun ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği çubuklu formamızla sarı mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı. Nando’ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor; her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz" denildi.

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