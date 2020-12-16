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Spor Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında
Spor

Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında yarın Zalgiris ile karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:42:48 -
Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Organizasyonda çıktığı son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 9'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Zalgiris ise 9. basamakta bulunuyor.

İki takım Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bu yana 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 13'ünü Fenerbahçe kazanırken, 5'inde ise Zalgiris sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu süreçte deplasmanda yaptığı maçlarda Zalgiris'e büyük üstünlük kurdu. Litvanya'da oynanan karşılaşmaların 7'sini sarı-lacivertliler, birini ise Zalgiris kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jan Vesely ile Alex Perez, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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