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Spor Fenerbahçe Beko, Khimki'yi konuk edecek
Spor

Fenerbahçe Beko, Khimki'yi konuk edecek

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Rusya temsilcisiyle karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:37:52 -
Fenerbahçe Beko, Khimki'yi konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts, Anadolu Efes ve Maccabi Playtika'ya üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Kızılyıldız mts'ye karşı galip gelen Khimki ise Panathinaikos OPAP, Zalgiris, Real Madrid, TD Systems Baskonia ve Maccabi Playtika'ya yenildi.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 12 maçın 8'ini Fenerbahçe Beko kazanırken, 4'ünde Khimki galip geldi.


- Avrupa kupalarında 544. maçı


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 544. maçına Maccabi Playtika karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 543 karşılaşmanın 311'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 341 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 200 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.


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