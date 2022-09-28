Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? Fenerbahçe Efes basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için heyecan dorukta. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için gerçekleşiyor. Kupanın rekoru Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında ter dökecek. Fener Efes maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek karşılaşma için bilet fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Ezeli rakipler 2022-2023 sezonu öncesi oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Maçı kaçırmak istemeyenler Fenerbahçe Efes maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Efes Fenerbahçe hangi kanalda şifresiz: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES 171. KEZ KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında şimdiye dek 170 defa kozlarını paylaştı.

Bu maçların 103'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Öte yandan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında şu ana kadar oynanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes 4, Fenerbahçe Beko ise 3 kez galip ayrılan taraf oldu.

1985 yılından bu zaman dek yapılan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 23 kez boy gösteren Anadolu Efes, 12 kez mutlu sona ulaştı.

TRT Spor canlı izle için:

FENER EFES BASKET MAÇI CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes biletleri

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