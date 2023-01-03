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Spor Fenerbahçe beklenen bombayı Ocak'ta patlatıyor!
Spor

Fenerbahçe beklenen bombayı Ocak'ta patlatıyor!

Ocak ayında bomba bir transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, dünya yıldızının peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 19:18:00 -
Fenerbahçe beklenen bombayı Ocak'ta patlatıyor!

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler kış transfer döneminde Eden Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Kanarya, Belçikalı yıldız için o rakamı ödemeye hazır.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Jesus yönetimden kadroya takviye istedi. Hücum hattında çeşitlilik isteyen Portekizli teknik adam yıldız ismi gözüne kestirdi. Fenerbahçe, sezon başında listesine aldığı Eden Hazard transferini devre arasında bitirecek.

Fotomaç'a göre; Fenerbahçe'nin Eden Hazard ısrarı sürüyor. defensacentral'de yer alan haberde, Eflatun beyazlılar, Carlo Ancelotti'nin gözünden düşen Eden Hazard ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Belçikalı yıldızın maaşının yarısını ödemeyi teklif eden Fenerbahçe, Hazard'ın en ciddi talibi konumunda.

Yıllık net 12 milyon Euro kazanan Hazard için sarı lacivertliler sezonun geri kalanında 5 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Yaz transfer döneminde Türkiye'de oynamaya sıcak bakmayan Hazard'ın Süper Lig'e sıcak baktığı ifade edildi.

2024 yılına kadar eflatun beyazlılarla sözleşmesi bulunan Hazard için Real Madrid çıkış yolu arıyor. Ancelotti'nin gelecek planları arasında yer almayan oyuncu bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Forma şansını kaybeden Hazard Rodrygo ve Asensio'nun da arkasında kaldı.

Belçikalı yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla 6 karşılaşmada görev aldı. Hazard Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Celtic'e karşı 1 gol attı.

 

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