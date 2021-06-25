Fenerbahçe başkanlık seçimi oy kullanma ne zaman saat kaçta? 2021 Fenerbahçe başkanlık seçimi son dakika haberleri

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkan adayları kimler? İşte Fenerbahçe kongre tarihi! Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Fenerbahçe kongre başlama saati 10.30.

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak. Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi oy kullanma ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Kongrenin ilk gününde yarın, yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak, başkan adayları seçim öncesi son konuşmalarını gerçekleştirecek.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Fenerbahçe başkan adayları kimler?

Fenerbahçe Kulübünde kongrede başkanlık için şu ana dek iki isim adaylığını açıkladı. Mevcut başkan Ali Koç, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Ali Koç, 2-3 Haziran 2018'deki kongrede Aziz Yıldırım'a karşı kazanarak, başkan olmuştu. Diğer aday Eyüp Yeşilyurt ise yeterli imzaya ulaşamadığı için aday olamadı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi kaç kişi oy kullanacak?

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti. Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu. Fenerbahçe'de ilk kez iki başkan adayı kulüp televizyonunda kongreye ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Ali Koç’un listesinde kimler var?

Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi: Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin.

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.