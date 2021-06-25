Fenerbahçe başkanlık seçimi Ali Koç kaç oyla seçildi?

Fenerbahçe’de kongre heyecanı sürüyor bugün başlayan ve Cumartesi günü sona erecek olağan seçimli genel kurul toplantısı için Fenerbahçe başkan adayları da merak ediliyor. Aziz Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasından sonra gözler Ali Koç’a çevrilmişti. Ali Koç yeniden adaylık yarışı için ben de varım derken, adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt, imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini bildirdi. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimi Ali Koç kaç oyla seçilecek? Ali Koç’un yönetiminde kimler var?