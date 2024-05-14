Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Gözler Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar takımın taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ise daha önce yeniden başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. İki rakip 2018 yılında yapılan seçimli olağan genel kurulda yine aday olmuştu. Ali Koç 16 bin 92 oyla başkanlığa seçilirken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy almıştı. Fenerbahçe'nin seçimli olağan genel kurulu öncesinde Saddettin Saran adaylık açıklamasında bulunmuştu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?

Bu sezon oldukça gündemde olan sarı lacivertliler bu kez de başkan adaylarıyla gündemde. Fenerbahçe başkanlık seçimi, 2024 yılında Mayıs ayında düzenlenecek. Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son Cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak. Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK’ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin kesin aday olup olmadığı belli olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkan ve yönetim kurulları ayrı ayrı seçilmektedir.

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