Fenerbahçe Başkanının düştüğü hale bak!
Göztepe karşısında 2-0 öne geçen Fenerbahçe mücadeleden büyük hocası Mourinho’nun taktiksel hatalarıyla birlikte 2-2 döndü ve ligin başı olmasına rağmen önce Lille karşısında Devler Ligi’nden elenmek ve sonrasında ise böylesi kötü bir futbol mantalitesiyle taraftarlarını yine çıldırttı.
Göztepe karşısında 2-0 öne geçen Fenerbahçe mücadeleden büyük hocası Mourinho’nun taktiksel hatalarıyla birlikte 2-2 döndü ve ligin başı olmasına rağmen önce Lille karşısında Devler Ligi’nden elenmek ve sonrasında ise böylesi kötü bir futbol mantalitesiyle taraftarlarını yine çıldırttı.