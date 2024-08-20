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Spor Fenerbahçe Başkanının düştüğü hale bak!
Spor

Fenerbahçe Başkanının düştüğü hale bak!

Yeniakit Publisher
2024-08-20 17:34:00 -
Fenerbahçe Başkanının düştüğü hale bak!

Göztepe karşısında 2-0 öne geçen Fenerbahçe mücadeleden büyük hocası Mourinho’nun taktiksel hatalarıyla birlikte 2-2 döndü ve ligin başı olmasına rağmen önce Lille karşısında Devler Ligi’nden elenmek ve sonrasında ise böylesi kötü bir futbol mantalitesiyle taraftarlarını yine çıldırttı.

Göztepe karşısında 2-0 öne geçen Fenerbahçe mücadeleden büyük hocası Mourinho’nun taktiksel hatalarıyla birlikte 2-2 döndü ve ligin başı olmasına rağmen önce Lille karşısında Devler Ligi’nden elenmek ve sonrasında ise böylesi kötü bir futbol mantalitesiyle taraftarlarını yine çıldırttı.

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