Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç kaç oy aldı? Ali Koç neden az oy aldı?

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Ali Koç ve yönetimi, 3 yıl daha görev yapacak.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilme hakkına sahipti.

Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlarken 17.00'ye kadar devam etti.

Kongreye tek aday olarak giren 33. başkan Ali Koç, bir kez daha başkan seçilirken 3 yıl daha görev yapacak.

Ali Koç'un konuşması

Bugün kiminle konuştuysam, şehir dışından gelmişti. Şanlıurfa, Malatya, Kırklareli, İzmir, Ankara... Bugün bir kongre üyemiz, İsveç'ten sabah indi, 4 saat İstanbul'da kaldı ve oyunu verip gitti.

Bunlar, bu camianın farkını fazlasıyla gösteriyor. Kongre üyeleri, bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını, başkanlarına geçmişte oldukları gibi nasıl sahip çıkacaklarını bugün de gösterdiler.

Son birkaç günde yaşananlardan sonra, bugün burada sergilediğiniz duruş ve reaksiyon, camiamızın birliği açısından beni ve arkadaşlarımız fazlasıyla umutlandırmıştır. Fenerbahçeliler, zor günlerde verecekleri mesajları çok iyi bilirler.

Yapacak çok işimiz var. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı sizlere temenni ediyorum. Beklentilerin farkındayız.

Yeni dönemde sporun renginin sarı lacivert olmasını istiyoruz. Çok büyük tecrübeler kazandık. Futbolda başarı olmayınca diğerleri gözardı ediliyor ama bana göre futbolda her sezon belli bir aşama kaydettik, yanlışlardan arındık, bazı doğruları da fazla yaptık.

Bu tribünlerde çubukluya tekrar destek olacağız, moral vereceğiz. Geride kaldıklarında enerjiyi onlara aktaracağız. Camiamızın bir bütün olması çok önemlidir. Bu camianın sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz

Tüm stat tek yürek olacak, aynı marşı söyleyecek. Fenerbahçe formasını giyen tüm sporcularımız da giydikleri formanın sorumluluğunu kavrayacak ve formanın hakkını sonuna kadar verecekler

Altyapımızın, A Takım'la çalışacağı modern bir tesis kurma sözü vermiştim. Bu stadyum, nasıl sonraki stadyumlar için örnek teşkil ettiyse, o tesis de sadece Türkiye'ye değil, her yer için emsal olacak. Mimari çalışmalar hazır.

7 milyon eurosu hazır, daha fazlası gerekiyorsa, bir şekilde temin edeceğimi söyleyebilirim. Buraya kazmayı vurduğumuz andan 1 yıl sonra, devletimiz yaptığı başvuruyu onayladığı takdirde, bir sonraki sezona yetişmemesi için hiçbir sebep yok.