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Spor Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2023-04-18 20:23:00 -
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Dün izinli olan Arda Güler, bugün yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. Hastanede çekilen MR sonrası sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen Miha Zajc'ın tedavisine başlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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