Fenerbahçe Avrupa'da tur şansını zora soktu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Slavia Prag'a 3-2'lik skorla yenildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Slavia Prag, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Slavia Prag 3-2 kazandı.
Çekya ekibine galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Traore, 62. dakikada Dorley, 64. dakikada Lingr kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 58. dakikada Pelkas ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'ın ev sahipliğinde oynanacak.