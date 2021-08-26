  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Harris'ten Vietnam çıkışı
Kabil'de bir patlama daha!
Fenerbahçe Avrupa'da gruplarda
Süper ligin gol kralı Katar'da!
Spor Fenerbahçe Avrupa'da gruplarda
Spor

Fenerbahçe Avrupa'da gruplarda

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, HJK Helsinki ile Fenerbahçe Finlandiya’nın başkenti Helsinki'deki Bolt Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya, 3 gol atan Enner Valencia damga vururken, 5-2 kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı

Yeniakit Publisher
2021-08-26 21:00:00 -
Fenerbahçe Avrupa'da gruplarda

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, HJK Helsinki ile Fenerbahçe Finlandiya’nın başkenti Helsinki'deki Bolt Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya, 3 gol atan Enner Valencia damga vururken, 5-2 kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Sarı lacivertli ekibin 4. golünü ise 2003 doğumlu Fatih Yiğit Şahintürk atarken, 5. gol de Peltola'nın kendi kalesine atmasıyla geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay