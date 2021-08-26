Fenerbahçe Avrupa'da gruplarda
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, HJK Helsinki ile Fenerbahçe Finlandiya’nın başkenti Helsinki'deki Bolt Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya, 3 gol atan Enner Valencia damga vururken, 5-2 kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, HJK Helsinki ile Fenerbahçe Finlandiya’nın başkenti Helsinki'deki Bolt Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya, 3 gol atan Enner Valencia damga vururken, 5-2 kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Sarı lacivertli ekibin 4. golünü ise 2003 doğumlu Fatih Yiğit Şahintürk atarken, 5. gol de Peltola'nın kendi kalesine atmasıyla geldi.