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Spor Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe’nin kaç puanı var?
Spor

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe’nin kaç puanı var?

Fenerbahçe kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan kaç? UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık skorla yendi. Royal Antwerp maçından büyük bir sevinç yaşayan FB taraftarı Avrupa Ligi Fenerbahçe puanını merak ediyor? Peki Avrupa Ligi Fenerbahçe puanı kaç? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi D Grubu puanı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 08:13:00 - 2021-11-05 08:22:24
Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe’nin kaç puanı var?

Fenerbahçe Avrupa Ligi D Grubu puan durumu kaç? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli temsilcimiz mücadeleyi 3-0 kazandı. Fenerbahçe gelecek hafta Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Royal Antwerp ise Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu! 

Fenerbahçe’nin kaç puanı var? Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 5'e yükseltti ve Olympiakos'la aradaki puan farkını 1'e indirdi. Bir puanda kalan Royal Antwerp ise son sıraya demir attı.

Avrupa Ligi sonuçları

Ligin dördüncü haftasında TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

​​​​​​​Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2

Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1

 

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