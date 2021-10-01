Fenerbahçe Avrupa Lig puan durumu UEFA Avrupa Ligi D grubu puanı kaç?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig kaçıncı sırada? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe, Avrupa Lig ikinci maçında Olympiakos'a ile karşı karşıya geldi. Evinde Olympiakos'a evinde 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Fenerbahçe, henüz bir maç kazanmış değil. Peki UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu ne? Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı kaç?
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maç sonuçları. D Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalan, ikinci maçında ise Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin puan durumu merak ediliyor. Fenerbahçe taraftarları, maç sonunda 3-0 kaybeden takımı tribünlere çağırarak destek oldu. Futbolcuları alkışlayan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarının moralini düzeltirken, oyuncular da alkışlarla karşılık verdi.
UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ikinci haftasında, TSİ 19.45'te başlayan A, B, C ve D gruplarındaki maçlar sona erdi. D Grubu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 6. dakikada Tiquinho Soares, 63. ve 68. dakikalarda Giorgos Masouras'ın golleriyle 3-0 mağlup oldu.
Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt, ağırladığı Belçika ekibi Royal Antwerp'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi. Almanya temsilcisinin golünü 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia kaydetti. Bu sonuçlarla grupta lider, iki maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Olympiakos oldu. Eintracht Frankfurt 4 puanla ikinci, 1 puanlı Fenerbahçe üçüncü, henüz puanı bulunmayan Royal Antwerp ise son sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maç sonuçları
Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0
Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0
Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4
Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1
Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0
Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3
Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3
Royal Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1