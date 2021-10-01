Fenerbahçe Avrupa Lig puan durumu UEFA Avrupa Ligi D grubu puanı kaç?

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maç sonuçları. D Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalan, ikinci maçında ise Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin puan durumu merak ediliyor. Fenerbahçe taraftarları, maç sonunda 3-0 kaybeden takımı tribünlere çağırarak destek oldu. Futbolcuları alkışlayan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarının moralini düzeltirken, oyuncular da alkışlarla karşılık verdi.

UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ikinci haftasında, TSİ 19.45'te başlayan A, B, C ve D gruplarındaki maçlar sona erdi. D Grubu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 6. dakikada Tiquinho Soares, 63. ve 68. dakikalarda Giorgos Masouras'ın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt, ağırladığı Belçika ekibi Royal Antwerp'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi. Almanya temsilcisinin golünü 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia kaydetti. Bu sonuçlarla grupta lider, iki maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Olympiakos oldu. Eintracht Frankfurt 4 puanla ikinci, 1 puanlı Fenerbahçe üçüncü, henüz puanı bulunmayan Royal Antwerp ise son sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maç sonuçları

​​​​​​​Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0

Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4

Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0

Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3

Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3

Royal Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1